Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Meclis Genel Kurulu'nda ocak ayında asgari ücretin oy birliğiyle geçtiğini hatırlatarak, Bakanlık olarak gelişmeleri takip ettiklerini ifade etti.

Yılda üç kez hayat pahalığının maaşlara yansıtılmasıyla ilgili geçen hafta işveren ve işçi temsilcileriyle ayrı ayrı toplantılar yaptığını, toplantılarının devam edeceğini belirten Gardiyanoğlu, ortak uzlaşı zemininde her iki tarafı da buluşturabilirse, gelecek hafta asgari ücret masasını toplayacaklarını kaydetti.

CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın yerinden sorusu üzerine Bakan Gardiyanoğlu, işçi ve işvereni aynı çizgide buluşturmanın önemini vurgulayarak, amacının, kamudaki çalışanlarla aynı anda paralel bir şekilde özel sektörün de bundan faydalanması olduğunu söyledi.