Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyaonğlu, Lapta Huzurevi’ni ziyaret ederek Mare Monte Girişimci Kadınlar Derneği tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenlediği etkinliğe katıldı.

Etkinlikte, huzurevinde bakım gören yaşlılar, dernek üyeleriyle birlikte çeşitli boyama aktiviteleri gerçekleştirdi, ardından keman dinletisi ve şarkılar eşliğinde yemekler yendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı Sadık Gardiyanoğlu, derneğin, Yaşlılar Günü kapsamında düzenlediği etkinliğe katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, sivil toplum örgütlerin bakanlığın paydaşları olduğunu vurguladı.

Bakanlığın, paydaşları olan sivil Toplum örgütleriyle işbirliği içinde çalışarak, daha iyi hizmet verir duruma geleceğini dile getiren Gardiyanoğlu, sivil toplum örgütleriyle birçok sosyal sorumluluk projesine imza atmayı hedeflediklerini anlattı. Gardiyanoğlu hedeflerinin Lapta Huzurevi şartlarının daha da iyileştirilerek çok daha iyi bir noktaya getirmek olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği Başkanı Şeniz Berkin de, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Haftası nedeniyle düzenledikleri etkinlikle huzurevinde bakım gören yaşlılarla bir kez daha bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirterek, dernek olarak huzurevinde birçok projeyi hayata geçirdiklerini anlattı ve huzurevi yaşlıların yaşamlarını güzelleştirecek projelere hayat vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

BAKAN GARDİYANOĞLU GİRNE BÖLGESİNDE BAKANLIĞA BAĞLI DAİRELERİ ZİYARET ETTİ

Bakan Gardiyanoğlu, Girne bölgesinde bakanlığa bağlı daireleri ziyaret etti. Bakan Gardiyanoğlu'na Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Ç. Ballı, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Tahir Serhat ve Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit eşlik etti. Personel ile bir araya gelen Bakan Gardiyanoğlu dairelerle ilgili bilgiler aldı sıkıntıları dinledi.