Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Toplantı Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Mimar Hasan Kolozali tarafından birlik üyelerine sunum yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, iş sağlığı ve güvenliğinin bir kültür olduğuna işaret ederek, her çalışanın bir can taşıdığını ve söz konusu olanın çalışanların hayatı olduğunu söyledi. Sektörün içinden gelen bir kişi olarak iş sağlığı ve güvenliğine öncelik verdiğini ifade eden Gardiyanoğlu, eğitimin dalga dalga inşaat sektörüne yayılmasını diledi.

İş sağlığı ve güvenliğinin çalışanları hayata bağlayan tedbirler olduğunu önemle vurgulayan Gardiyanoğlu, özellikle iş kazalarının en yaygın yaşandığı inşaat sektöründe taşeronların bilinçlendirilmesi ve eğitilmesinin son derece önemli olduğunu sözlerine ekledi.