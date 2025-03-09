Geçitkale-Serdarlı Belediyesi tarafından düzenlenen köy kadın kurslarının atölye eğitmenleriyle de biraraya gelen Gardiyanoğlu, kırsal kesimdeki kadınların işgücü piyasasına dahil olmasıyla ilgili Bakanlığı ile belediye arasında neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sürdürülen Kadına Yönelik Meslek Eğitimi ve Sosyal Destek Projesi kapsamında eğitim alan ve ticari hayata atılmak isteyen kadınlara dört yıl boyunca sosyal güvenlik desteği verileceğini ifade eden Gardiyanoğlu, proje ile kırsal kesimdeki kadınları evlerinden çıkarmayı ve üretmelerini sağlayarak sosyal güvenlik sistemine dahil etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’nin kadınlara yönelik meslek kursları düzenleyen örnek ve alt yapı açısından önde giden bir belediye olduğunu belirten Gardiyanoğlu, birçok belediyeden de kadınlara yönelik meslek eğitim kursları düzenlenmesi için talep geldiğini söyledi.

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi ile Bakanlık işbirliğinde, açılacak kursları tamamlayarak sertifika alacak kadınlara prim desteği verileceğini kaydeden Gardiyanoğlu, kadın kooperatifleri ile işbirliği içerisinde kadın istihdamının desteklenmesine yönelik projelere bakanlık olarak ciddi şekilde eğildiklerini önemle vurguladı.

Kıbrıs kültürene ait sele sepet ipek dokuma, Lapta işi, Lefkara işi ve sandık oymacılığı gibi geleneksel el sanatlarının tanıtılmasına ve yaşatılmasına ciddi bir önem verdiklerini kaydeden Gardiyanoğlu, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi ile işbirliği içinde güzel işler yapacaklarına inanç belirtti.

Serdarlı Geçitkale Belediye Başkanı Halil Kasım da konuşmasında, Kıbrıs kültürünün yaşatılmasına önem verdiklerini, belediye bünyesinde dört atölyede kadınlara yönelik mesleki eğitim düzenlendiğini ifade ederek bu eğitimleri tamamlayan köy kadınlarının ticari hayata atılabilmesi ve sosyal güvenlik açısından desteklenebilmesi için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işbirliği içinde çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.