Kongrede bir konuşma yapan Bakan Gardiyanoğlu “Kıbrıslı kardeşleriniz yıllarca   adada Türklük mücadelesi verdi. Gözünü kuzeye  dönüp anavatanına Türk kardeşlerine gel dedi. 20 Temmuz sabahı Türk  kardeşi göğsünü siper etti, canını  verdi  ve Kıbrıslı kardeşi ile buluştu . Kıbrıs  Türk halkı  anavatanı ile  bayrağı  gönderden indirmedi.” ifadelerini kullandı. 

DAÜ Müzik Öğretmenliği programı KKTC'nin 41'inci yılına özel konser gerçekleştirdi! DAÜ Müzik Öğretmenliği programı KKTC'nin 41'inci yılına özel konser gerçekleştirdi!


 “Kendimizi Türk devletlerinin bir parçası olarak görmek  bir  hayaldi.” diyen Gardiyanoğlu bugün  bu  hayalin gerçekleştiği  bu kutsal yolda böyle bir  platformda  Kıbrıs Türk halkının sesini duyurabilmesinin çok önemli  olduğuna vurgu yaptı.


Gardiyanoğlu, yıllarca izolasyonlar altında kalan Kıbrıs Türkü’nün  dünyaya sesini sadece  anavatan  Türkiye sayesinde duyurduğunu belirterek, Türkiye’ye ve  Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Semerkant Zirvesi’ne de değinen Gardiyanoğlu , KKTC’nin burada gözlemci üye olmasını  oy birliği ile  kabul eden  tüm Türk  soydaşlara  teşekkür etti.