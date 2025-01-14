Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kıbrıs Genç TV ekranlarında yayınlanan ve Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Er Meydanı’ adlı programa katılarak, asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Gardiyanoğlu, Bakanlık Müsteşarı Tahir Serhat’ın Asgari Ücret Saptama Komisyonu başkanlığına atanmasının bugün Bakanlar Kurulu’nda yapıldığını belirterek, “Ya Perşembe ya da Cuma günü asgari ücret toplantısının çağrısı yapılacak” dedi.

Asgari ücret masasının ‘zor bir masa’ olduğuna dikkat çeken Gardiyanoğlu, “11,12’lik bir hayat pahalılığı var. Günden günde hükümetin aldığı tedbirler doğrultusunda düşen bir hayat pahalılığı var… Bugün Bakanlar Kurulu’nda enine boyuna konuştuk. Tüm verileri ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

Gardiyanoğlu, Sosyal Sigortalar Dairesi ile İhtiyat Sandığı Dairesi müdürlerinin özel çalışmalar yaptıklarını aktararak, yarın kendisinin yoğun bir programı olduğunu anımsattı, müdürlerin görevlendirildiğini kaydetti.

“Asgari ücretteki aktüel dengeler çok önemli” diyen Gardiyanoğlu, asgari ücret masasının Perşembe ya da Cuma günü toplantıya çağrılacağını yeniden ifade etti.

Bakan Gardiyanoğlu, asgari ücretin ikinci toplantıda belirlenmesini beklediğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Kıbrıs Postası