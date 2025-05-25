

Gardiyanoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile sürdürülen güçlü işbirliğinin bir benzerinin Azerbaycan ile de hayata geçeceğini vurgulayarak, "Tek millet, üç devlet" anlayışının çalışma, kadın ve insan odaklı projelerde somut sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Görüşmenin son derece verimli geçtiğini belirten Gardiyanoğlu, önümüzdeki ay Azerbaycan’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanları Toplantısı’nın bu diyaloğu daha da ileriye taşıyacağını söyledi.

Mevkidaşı Muradova’nın, KKTC’de özellikle yaşlılara ve engelli vatandaşlara yönelik projeleri yakından takip ettiğini ve bu çalışmaların Azerbaycan’da da hayata geçirildiğini paylaşmasının kendisini mutlu ettiğini vurgulayan Gardiyanoğlu, bu övgünün iki ülke arasındaki işbirliği adına önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Bakan Gardiyanoğlu, Azerbaycan ile işbirliğini daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirterek, ortak projelerde daha güçlü bir birliktelik için her zaman açık olduklarını vurguladı.

Gardiyanoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Bahar Muradova'ya destekleri için teşekkür ederek, iki ülke arasındaki sosyal projelerde daha güçlü adımlar atılacağı mesajını verdi.