Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, kamuoyuna yönelik bir açıklama yaparak, sağlık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin tutumlarını üç başlık altında duyurdu.

Gardiyanoğlu, paylaşımında ilk olarak Tıp-İş’e açık çağrıda bulunarak, yıllardır uyulmadığını savunduğu mesai saatlerine herhangi bir mazeret üretilmeden uyulması gerektiğini ifade etti.

Açıklamada, grev kararlarında ısrar edilmesi halinde halkın mağdur olacağına dikkat çeken Gardiyanoğlu, bu durumun göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Gardiyanoğlu, üçüncü başlıkta ise Sağlık Bakanlığı’ndan talep gelmesi durumunda, sürece her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kamuoyuna açıkladı.

Gardiyanoğlu’nun paylaşımı, kamu sağlık hizmetlerinde tam mesai ve grev tartışmalarının sürdüğü bir dönemde geldi.