Polis Basın Subaylığı, 7 Şubat 2026 tarihinde ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen polisiye olaylara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, kanunsuz patlayıcı madde ve uyuşturucu tasarrufu, sarhoşluk ve rahatsızlık ile ikamet izinsiz kalma suçları kapsamında çok sayıda kişinin tutuklandığı bildirildi.

ERCAN'DA CANLI MERMİYLE YAKALANAN ZANLI TUTUKLANDI

Polis açıklamasına göre, 7 Şubat 2026 tarihinde saat 22.30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda yurt dışına çıkış yapmak isteyen E.A. (E-37)’nin çantasında yapılan aramada, 9 mm çapında bir adet canlı mermiyi kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edildi. Mermi emare olarak alınırken, söz konusu şahıs tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÜZERİNDE UYUŞTURUCU BULUNDURMAKLA İTHAM EDİLEN ZANLI TUTUKLANDI

Aynı gün saat 18.00 sıralarında, İskele’de Ötüken Çemberi ile Long Beach Çemberi arasındaki anayolda, A.G. (E-22) kullanımındaki araçta şüpheli hareketler fark edilmesi üzerine polis tarafından durduruldu. Şahsın üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. A.G. tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

ALKOL TESİRİ ALTINDA, ETRAFI RAHATSIZ ETMEKLE SUÇLANAN ZANLI TUTUKLANDI

Polis Basın Subaylığı, 7 Şubat 2026 tarihinde saat 14.15 sıralarında, Kumyalı’da Atatürk Caddesi üzerinde F.S. (E-37)’nin 185 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş halde bulunduğunu, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreyi rahatsız ettiğini ve kanunsuz olarak bıçak taşıdığını açıkladı. Söz konusu şahıs suçüstü tutuklandı, soruşturma sürüyor.

KAÇAK OLDUĞU TESPİT EDİLEN 13 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, KKTC’de yasal statüsü bulunmadan ikamet ettiği tespit edilen toplam 13 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı, tüm olaylarla ilgili soruşturmaların devam ettiğini bildirdi.