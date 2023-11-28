Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplantısı sırasında “sahte reçete” soruşturmasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Sahte reçete soruşturması kapsamında Sosyal Sigortalar Dairesi’nin herhangi bir ihmalkarlığı olması halinde gerekli soruşturmanın başlatılacağını söyleyen Gardiyanoğlu, dairenin bütün denetlemelere açık olduğunu ve denetlemelerin devam edeceğini kaydetti.

"Her şeyimiz şeffaftır, laf ağzımızdan bir kere çıkar” diyen Gardiyanoğlu, geri adım atmayacaklarını da anımsattı.