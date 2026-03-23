Gardiyanoğlu, Down sendromlu bireylerin yalnızca özel günlerde değil, her zaman hatırlanması gerektiğini vurgulayarak, “Toplumumuzun her bireyi değerlidir. Down sendromlu kardeşlerimizin hayatın her alanında yer alması için çalışmaya devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Gardiyanoğlu, bakanlığı döneminde engelli bireylerin istihdamını artırmaya yönelik projelere öncülük ettiğini hatırlattı.

Gardiyanoğlu, bakanlığı döneminde tüm rehabilitasyon merkezlerindeki tamirat ve tadilat çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Demirhan Engelsiz Yaşam Evi’nin 11 yıllık bekleyişin ardından hayata geçirildiğini anımsatattı.

Gardiyanoğlu, uzun süredir beklenen bu projenin tamamlanmasıyla birlikte, engelli bireylerin sosyal yaşamda daha aktif ve destekli bir şekilde yer alabilmeleri için önemli bir adım atılmış olduğunu söyledi.

Sosyal güvenlik sisteminde erişilebilirliği güçlendiren düzenlemeler hayata geçirildiğini belirten Gardiyanoğlu, özellikle iş gücü piyasasında dezavantajlı grupların desteklenmesi için çeşitli teşvikler sağlandığını, kamu kurumlarında engelli istihdamı konusunda yeni kotalar getirildiğini ifade etti. Bu çalışmaların Down sendromlu bireylerin de iş hayatında daha görünür ve aktif olmasına zemin hazırladığını söyledi.

Gardiyanoğlu, bakanlığı döneminde başlatılan sosyal projelerin bugün de farkındalık günlerinde hatırlatıcı bir rol üstlendiğini belirterek, engelli bireylerin yaşamın her alanında eşit fırsatlara sahip olması için verilen mücadelenin devam etmesi gerektiğini vurguladı.