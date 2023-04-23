Yıllarca Kıbrıs Türkü'ne öğretmen olarak hizmet veren öldürülen iş insanı Halil Falyalı'nın babası Cahit Falyalı’nın vefatı derin üzüntü yaşattı.

Cahit Falyalı için Gazi Baf Dayanışma Derneği ve Ben Baflıyım İnisiyatifi başsağlığı mesajı yayınladı…

Ben Baflıyım İnisiyatifi :O zor yıllarda TMT saflarında Milli Davamıza büyük katkıları olmuş dava adamı, değerli ağabeyim Cahit Halil FALYALI'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim.Tüm aileye, sevenlerine ve tüm silah arkadaşlarına başsağlığı dilerim.Yüce Allah rahmetiyle muamele eylesin...Mekânı cennet, yattığı yer nur olsun...

Gazi Baf Dayanışma Derneği: Yıllarca Kıbrıs Türkü'ne öğretmen olarak hizmet veren ve öldürülen çok kıymetli iş insanı Halil Falyalı'nın ve Hüsnü Falyalinin babası Cahit Falyalı abimizin vefat ettiğinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta tüm ailenin ve sevenlerine başsağlığı dileriz.Allah mekanını cennet eylesin

GAZİ BAF DAYANIŞMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU