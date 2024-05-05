Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Onur Ekren mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlı hakkında Türkiye-Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2006 yılında işlediği kasten yaralama suçundan 2022 yılında hüküm verilerek, 7 yıl hapse mahkum edildiğini belirtti. Polis, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından gelen yazı ışığında zanlının KKTC’de olduğu bildirilerek, iadesinin talep edildiğini açıkladı. Polis, zanlının önceki gün Girne’de tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Polis, Türkiye ile KKTC arasında suçluların iadesi anlaşması gereğince zanlının iade edileceğini, kaydetti.

Polis, zanlının iade işlemlerinin tamamlanması için süreye ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, 3 gün talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı, “12 yıldır buradayım, işim ve ailem burada. Yıllar sonra hakkımda böyle bir karar çıkmasını beklemiyordum” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğulları zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.