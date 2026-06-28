Protokole, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ile Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel imza koyacak.

Sağlık hizmetlerinde yüzde 20 indirim

İmzalanacak protokol kapsamında, gaziler ve birinci derece yakınları, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Lefkoşa, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi ile Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'nde sunulan ayaktan ve yatarak tedavi hizmetleri ile tanı ve tetkik işlemlerinden, ilaç ve sarf malzemeleri hariç olmak üzere, yüzde 20 indirimli yararlanabilecek.

Bunun yanı sıra paket ameliyatlarda hak sahiplerine yüzde 5 indirim uygulanacak.

Spor tesislerinde de indirim uygulanacak

Protokol yalnızca sağlık hizmetlerini kapsamıyor. Gaziler ve yakınları, Yakın Doğu Spor Kulesi ile Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu'nun hizmetlerinden de yüzde 15 indirimli faydalanabilecek.

Kimler yararlanabilecek?

Protokolden; gazilerin kendileri, birinci derece gazi yakınları, evli olmayan gazilerin anne ve babaları, evli gazilerin eşleri ile bakmakla yükümlü oldukları 18 yaşını doldurmamış çocukları yararlanabilecek.

Hak sahiplerinin indirimlerden faydalanabilmeleri için hastaneye başvuruları sırasında kendilerine ait Gazi Kartı'nı ibraz etmeleri yeterli olacak.

Amaç yaşam kalitesini artırmak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hayata geçirilecek protokolle gazi ve gazi ailelerinin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı, üzerlerindeki ekonomik yükü hafifletmeyi ve yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyor. Bu iş birliği, ülkeye hizmet etmiş gazilere yönelik sosyal desteklerin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.