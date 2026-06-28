Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, WhatsApp hesabının devre dışı bırakıldığını açıklayarak, bunun ifade özgürlüğünü hedef alan girişimlerin bir parçası olduğunu savundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şenkul, güne WhatsApp hesabının dondurulmasıyla başladığını belirterek, yaşanan duruma tepki gösterdi.

"Önce Facebook, şimdi WhatsApp"

Brüksel'de bulundukları sırada ELAM milletvekillerinin konuşmalarını engellemek ve seslerini kısmak amacıyla çeşitli provokasyonlar yaptığını öne süren Şenkul, ülkeye döndükten sonra ise sosyal medya hesaplarının hedef alındığını ifade etti.

Şenkul, önce Facebook hesabının yapılan asılsız şikayetler nedeniyle kapatıldığını, gerekli girişimlerin ardından hesabın yeniden açıldığını belirterek, bu kez de WhatsApp hesabının devre dışı bırakıldığını söyledi.

"Aynı anlayışın farklı yansımaları"

Yaşananların birbirinden farklı gibi görünse de aynı zihniyetin farklı yansımaları olduğunu savunan Şenkul, bu tür antidemokratik girişimlerin sonuç vermeyeceğini ifade etti.

"Korkunun ecele faydası yok" diyen Şenkul, WhatsApp hesabı yeniden açılıncaya kad