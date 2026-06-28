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Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Olayda teknede bulunan iki kişinin ayaklarında yanıklar oluştu. Yaralılar, kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Patlamanın ardından tekne kısa sürede alevlere teslim olurken, teknede bulunan dört kişi yüzerek karaya çıkmayı başardı.

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Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 13.30 sıralarında Karşıyaka'da Sardunya Beach'in batı kısmında, sahilden yaklaşık 20 metre açıkta bulunan balıkçı teknesinde, balık avı yapıldığı sırada muhtemelen tekne motorunun benzin deposundaki yakıt kaçağı nedeniyle patlama meydana geldi.

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