Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, yakın zamanda okulların açılacak olmasına dikkat çekti.

Başkan Uluçay, “Gazimağusa Belediyesi olarak bölgemizde bulunan tüm okullarımızın yeni öğrenim yılına hazır olması için sağlık ve temizlik birimlerimizle yoğun biçimde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Uluçay, “Değinmek istediğim başka bir konu var. Ekonomik durumu ne olursa olsun, kuşkusuz ki yaşadığımız pahalılık, bu yıl çocuklarımızın okul ihtiyaçlarını karşılayacak tüm velilerimiz için ciddi bir mesele. Bu şehrin ve bu şehirde yaşayan herkesin dayanışma duygusuna güvenerek belediye olarak bir adım atıyoruz. Eylül ayının ilk haftası Mağusa Belediyesi Pazar yerinde Okul Başlıyor Pazarı kuruyoruz” dedi.

Tüm gelir Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak

Uluçay, açıklamasına ise şöyle devam etti:

“Hepimizin evinde bulunan geçmiş yıllarda alınmış, az kullanılmış ve halen kullanılabilir olan veya hiç kullanmadığımız kırtasiye malzemelerini, çanta, cüzdan, defter ve benzeri kırtasiye ihtiyaçlarını belediyemiz bünyesindeki MAGEM’lerde toplayacak ve Eylül’ün ilk haftası düzenleyeceğimiz Okul Başlıyor Pazarında çocuklarımızın ve ailelerimizin beğenisine daha uygun fiyatlarla sunacağız. Amacımız hem ailelerimizin bütçesine katkı koymak hem de her çocuğumuzun bu öğrenim yılına daha eşit şartlarda başlamasını sağlamak. Birçok duyarlı vatandaşımızın bu güzel organizasyona katkı koyacağına eminim. Okul Başlıyor Pazarında satılan tüm ürünlerin geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacaktır. İlk günden beri söylediğimiz gibi bu şehirde birliği, beraberliği ve dayanışmayı büyüteceğiz…”