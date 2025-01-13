Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın yanı sıra Trafik Komisyonu’nda çalışmalar yürüten Belediye Meclis üyeleri Mine Karaca, Hüseyin Aranır ile Gazimağusa Belediyesi Trafik Master Planı çalışmaları konusunda iş birliği yürüten Trafik Uzmanı Danışman Şehir Plancısı Doç. Dr. Can Kara sinyalizasyon projesini inceledi.

Ocak ayı itibari ile başlatılan proje kapsamında gerek araçların gerekse yayaların güvenli geçişlerini sağlamak adına Mustafa Kemal Bulvarı- otobüs terminali kavşağında sinyalli kavşak uygulaması yapılacak. Sinyalli kavşak uygulaması aynı zamanda yayaların güvenliği için bas-geç opsiyonuna sahip olacak.

Sinyalli kavşak ile birlikte Mustafa Kemal Bulvarı’nda 4 şerit uygulamasının hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu sayede özellikle perşembe günleri pazar yeri yoğunluğu ile otobüs terminalinin sebep olduğu trafik yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.