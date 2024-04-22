Gazimağusa Belediyesi Asbaşkanı Hüseyin Manik ile sohbet eden çocuklar, Asbaşkan Hüseyin Manik'e çiçek sunarak kendilerine verilen armağanlarla mutlu oldular.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay'ın yerine vekalet eden Gazimağusa Belediyesi Asbaşkanı Hüseyin Manik, Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret eden çocuklar nezdinde tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Tüm çocukların hayallerini dinleyen Manik, Mağusa'ya daha iyi hizmette bulunmak ve daha yaşanabilir bir Mağusa yaratmak için Gazimağusa Belediyesi’nin canla başla çalıştığını ifade etti.

Asbaşkan Manik, gelecek nesillerimizin doğa sevgisi, çevre ve kentlilik bilinci ile yetişip duyarlı bireyler halinde büyümesinin umut verici olduğunu vurguladı.

ÇEVREYE VE DOĞAYA DUYARLI BİREYLER YETİŞİYOR

Polatpaşa İlkokulu Müdür Muavini Yeliz Aydın eşliğinde ziyarete gelen çocuklar Çınar Özakın, Yücel Özakan, Masal Müjde ve İpek Duru Karacabay başkanlık makamında yaşamak istedikleri kent ve dünya ile ilgili hayallerini anlattı.

Çocukların paylaştığı hayalleri, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın çevre ve doğaya karşı ne denli farkındalıklı bireyler olarak yetiştiklerini gözler önüne serdi.

Başkanlık makamında görev almaları halinde kentlerde çocukların daha özgür şekilde ve bütünlüklü projelerle oyun oynayabilecekleri ve gelişim sağlayabilecekleri parklar yapacaklarını ifade eden çocuklar, daha çok yeşil alan, ağaçlandırma ve sokak hayvanlarının yaşamlarını daha rahat ve güvenli sağlayabileceği projeler geliştirmek hayalleri olduğunu paylaştılar.

Dünyadaki savaşlar, yoksulluk ve susuzluk sorunlarının geleceklerini ne denli etkilediğine dikkat çeken çocuklar, yetkileri olması halinde tüm bu sorunların bitmesine yönelik çalışmalar yürütmek istediklerine vurgu yaptılar.