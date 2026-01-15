Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, NETAP ile Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde 114 dişi, 1 erkek köpekle 57 dişi ve 46 erkek olmak üzere 103 sokak kedisi kısırlaştırıldı.

Kısırlaştırılan 218 hayvana mikroçip takıldı, kulak küpesi uygulandı, aşıları yapıldı, iç-dış parazit tedavisi verildi.

Uluslararası ekiple 8–11 Ocak tarihleri arasında düzenlenen kısırlaştırma kampanyası Gazimağusa Hayvan Barınağı’ndaki köpeklerle kentin 10 ayrı beslenme noktasından sokak kedilerini kapsadı.

Kısırlaştırma kampanyası, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Burak Toksoy, Gazimağusa Belediye Meclis Üyesi Ufuk Umay’ın girişimi, NETAP Başkanı ve kurucu üyesi Veteriner Hekim Lisa Goldinger ile Gazimağusa Belediyesi Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Veteriner Hekim İlke Soyer’in desteğiyle organize edildi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sahipsiz can dostlarımızın daha sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri, sosyal belediyecilik anlayışımızın önemli bir parçasıdır” dedi.

Uluçay, çalışmada emeği geçen NETAP ekibine, veteriner hekimlere, gönüllülere ve belediye Gazimağusa personeline teşekkür etti.

Gazimağusa Belediyesi Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu İlke Soyer, NETAP KKTC Koordinatörü Soley Rüstem, Gazimağusa Belediye Meclis Üyesi Ufuk Umay ve NETAP Başkanı ve Kurucu Üyesi Veteriner Hekim Lisa Goldinger kısırlaştırmanın önemiyle ilgili kısa birer açıklama yaptı.