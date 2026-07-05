Geçmişin izlerini geleceğe taşıyan gece; kültürel gösterileri, geleneksel lezzetleri ve duygu dolu anlarıyla festivale damga vurdu. Larnaka mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden tavuklu nohutlu pilav ile Acuva tatlısı da katılımcılara ikram edildi. Gecede konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da Larnaka'dan İskele'ye taşınan anıların, dostlukların ve kültürel mirasın bu gecede yeniden hayat bulduğunu söyledi.

14. LARNAKALILAR GECESİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

54. Geleneksel İskele Festivali, unutulmaz bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Festivalin en anlamlı gecelerinden biri olarak kabul edilen, Kıbrıs kültürünün ve toplumsal hafızasının yaşatıldığı Larnakalılar Gecesi, duygusal anlara sahne oldu. Larnaka’ya dair görsellerin yer aldığı slide gösterisi, izleyenleri zamanda yolculuğa çıkardı. Programın sonunda ise Larnaka’ya özgü tavuklu nohutlu pilav ve Rahmetli Aşık Ali Dayı’nın efsaneleşmiş acuva tatlısı misafirlere ikram edildi.

İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe eşi Özlem Sadıkoğlu ile katılan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun yanı sıra eski belediye başkanı Halil İbrahim Orun, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Kubilay Aşık, Zekiye Gece, Larnakalılar Derneği Başkan Yardımcısı Övgü Ramiz Tayfun ve yönetim kurulu, Larnakalılar ile İskele halkının yanı sıra yerli yabancı çok kişi katıldı.

SADIKOĞLU: “ANILAR, DOSTLUKLAR VE KÜLTÜREL MİRAS YENİDEN HAYAT BULDU”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan gecede, Larnakalılar Derneği Başkan Yardımcısının ardından İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu katılımcılara hitap etti. Sadıkoğlu konuşmasında, 54 yıldır kültürün, sanatın, sporun ve dayanışmanın merkezi olan Geleneksel İskele Festivali'nin her akşam farklı bir kültürü ve değeri yaşattığını belirterek, Larnakalılar Gecesi'nin geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir köprü kurduğunu ifade etti. Larnaka'dan İskele'ye taşınan anılar, dostluklar ve kültürel mirasın bu gecede yeniden hayat bulduğunu söyleyen Sadıkoğlu, ‘birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinden biri olan Larnakalılar Gecesi'nin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması hepimiz için büyük önem taşıyor’ dedi.

Bu anlamlı gecenin hazırlanmasında emeği geçen Larnakalılar Derneği Başkanı ve yönetimine, gönüllülere, belediye meclis üyelerine, belediye personeline ve organizasyonda görev alan herkese teşekkür eden Sadıkoğlu, ebediyete intikal eden büyükleri de rahmet ve saygıyla andı.

KINA VE ÇİFTETELLİ GÖSTERİSİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Konuşmaların ardından İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun sahnelediği Kına ve Çiftetelli gösterileri büyük beğeni topladı. İzleyiciler tarafından uzun süre alkışlanan gösteriye İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile eşi Özlem Sadıkoğlu da eşlik etti.

KATILIMCILARA TAVUKLU NOHUTLU PİLAV VE ACUVA TATLISI İKRAM EDİLDİ

Gecede Larnaka mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden tavuklu nohutlu pilav ile Acuva tatlısı katılımcılara ikram edildi. Büyük ilgi gören ikramlar, geçmişten günümüze taşınan gastronomi kültürünü de festival alanına taşıdı.Festival alanında kurulan nostalji fotoğraf sergisi ile geçmiş yıllara ait fotoğraflar ziyaretçilerle buluşurken, araştırmacı-yazar Derviş Güryel tarafından hazırlanan Larnaka Belgeseli de büyük ilgiyle izlendi. Belgesel, Larnaka'nın tarihini, kültürünü ve yaşamını anlatırken izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.