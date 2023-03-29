Gazimağusa-İskele ana yolu üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan kazaya ilişkin verilen bilgiye göre, Gazimağusa-İskele ana yolu üzerinde çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde yönetimindeki SF 848 salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyreden Burak Bilgen (24) seyrettiği yolun sağında bulunan Ambelia restoran önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu o esnada önünde ayni şerit içerisinde ayni istikamete doğru seyreden ve önüne başıboş köpek atıldığı için yavaşlamak zorunda kalan Tuba Teğay (36) yönetimindeki ST 050 plakalı aracın arka kısmına aracının ön kısmı ile çarptı.