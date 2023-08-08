Gazimağusa-Lefkoşa ana yolu üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Burak Albayrak (26) yönetimindeki PT 233 plakalı van araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Borusan Ormanları önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan güvenlik adasının kenarındaki trafik levhasına çarpmış ve kontrolsüzce devam edip yolun sağına geçerek orta refüjün bordür taşlarına da çarptıktan sonra, iki takla atıp tekerlekleri üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Burak Albayrak ve araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Türkkanlı (E-53) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.