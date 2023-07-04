Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda saat 19.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Ana yol boyunca MD 989 plakalı salon aracı Lefkoşa istikametine doğru kullanan Girne' de sakin Mehmet Tuncel (E-80, KKTC, Emekli) seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan çevre yolu yol kavşağımdaki çembere geldiğinde (Halkbank Çemberi) dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek Halkbank çemberini çevreleyen bordür taşlarına aracının sağ on kısmı ile çarpıp savrularak yolun solundaki Karayolları Dairesine ait beton duvar sete aracının sol ön kısmı ile çarparak durdu.

Kaza sonucu MD 989 plakalı araç sürücüsü Mehmet Tuncel Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındı.

Kazanın hemen ardından olay yerine gelen Trafik Şube Amiri Mehmet Özatılgan ve ekipi kaza yerinde incelemelerde bulundu.