Gazimağusa-Lefkoşa ana yolu, Gazimağusa-İskele ana yolu ve İskele Ceasar Resort’ta gece saatlerinde üç trafik kazası meydana geldi.

Kazalar sonucunda bir kişi yaralandı, 2 araç sürücü tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor…

GAZİMAĞUSA-LEFKOŞA ANA YOLU

Polis Basın Subaylığı’ndan kazalara ilişkin yapılan açıklamalar şöyle:

“08.04.2023 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde, Aykut TÜRKMEN (E-27) 235 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GG 564 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Hamitköy Çemberi yakınlarına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek anayol üzerinde aynı istikamete doğru seyreden Serkan ÇELİK(E-19) yönetimindeki KC 430 plakalı aracın sol ön yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan GG 564 plakalı araç sürücüsü Aykut TÜRKMEN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.”

GAZİMAĞUSA-İSKELE ANA YOLU

“9.04.2023 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Gazimağusa-İskele Anayolu üzerinde, Amin BORJİ (E-19) 62 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PC 481 plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Eyva Çemberi yakınlarına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan kaldırım taşlarına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Amin BORJİ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”

İSKELE CEASAR RESORT

09.04.2023 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, İskele Ceasar Resort İçerisinde, Petr ISIAKIN (E-37) 249 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UF 596 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yol kenarında park halinde bulunan PM 986 plakalı aracın sol arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle PM 986 plakalı araç, ileriye savrularak yine yol kenarında park halinde bulunan ZUC 523 plakalı aracın sol yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. UF 596 plakalı araç sürücüsü Petr ISIAKIN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir