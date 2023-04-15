Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Gazimağusa ve Lapta’da yapılan uyuşturucu operasyonları sonucunda toplam 3 kişi tutuklandı.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa'da dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından T.I.A.’nın (E-22) kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 72 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

LAPTA

Lapta'da ise bugün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından P.S.’nin (36) kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramda yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı.

Meselede zanlı P.S. (36) ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen A.O.B. (29) tutuklandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polisin her iki olayla ilgili de soruşturması devam ediyor.