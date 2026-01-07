Bunlar da ilginizi çekebilir

Asfalt yenileme çalışmaları süresince ilgili bölgelerde geçici trafik düzenlemeleri yapılabileceğinden, vatandaşların yönlendirme ve uyarı levhalarına dikkat etmeleri istendi.

Söz konusu çalışmalar, daha önce mukavelesi imzalanan 2. Etap Asfalt Yapım İşleri İhalesi kapsamında yürütülecek program dahilinde belirlenen sokaklarda mevcut yol kaplamaları yenilenerek ulaşım güvenliği ve sürüş konforunun artırılması hedefleniyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, belediyenin yol konforunu artırmak amacıyla etaplar halinde sürdürdüğü asfalt yenileme programı doğrultusunda, Karakol Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Glapsides Bölgesindeki Pembe Sokak, Hilmi Kılgın Sokak, Prof. Dr. Fevzi Çakmak Sokak, Kına Sokak ve Yemeni Sokak’ta asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.

