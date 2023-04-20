Bunlar da ilginizi çekebilir

Yaralanan olmayan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polis açıklamasına göre dün gece saat 10:00 sıralarında Gazimağusa Ordu Sokak üzerinde, Didem Tipi, 320 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RC 028 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada 15 Ağustos Bulvarı kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik vermeden dikkatsizce kavşağa giriş yaptı ve batı istikametine doğru seyreden Nursen Doğan (K-51) yönetimindeki PY 866 plakalı salon araca çarptı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.