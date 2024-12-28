Gazimağusa’da Cahit Sıtkı Tarancı Sokak üzerinde bugün saat 05.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

Polisten verilen bilgiye göre, Abdulkadir Fidanay (E-26) 53 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SD 329 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun solunda park halinde bulunan Furkan Danyıldızı (E-28) sorumluluğundaki MJ 032 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan MJ 032 plakalı araç ise, önünde park halinde bulunan Salih Karaoğlu (E-36) sorumluluğundaki VE 661 plakalı salon aracın ön kısmına da çarptı.

VE 661 plakalı araç da geriye doğru savrularak, gerisinde park halinde bulunan Nevin Timuroğlu (K-31) sorumluluğundaki ZA 083 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

SD 329 plakalı araç sürücüsü Abdulkadir Fidanay aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor.