19 Nisan 2026 tarihinde saat 02.00 sıralarında, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde seyreden 23 yaşındaki Mehmet Dalkıç, 119 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı NA 842 plakalı salon araçla güney istikametine doğru ilerlediği sırada, DAÜ ATM’leri karşısındaki otobüs durağı önlerine geldiğinde dikkatsizlik sonucu yolda yaya olarak yürüyen 36 yaşındaki Ömer Albaz’a çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan Ömer Albaz, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücü Mehmet Dalkıç ile araçta yolcu olarak bulunan 28 yaşındaki Batuhan Karaoğlan ise aynı hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Olayın ardından sürücü Mehmet Dalkıç tutuklanırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.