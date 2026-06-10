Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Ekim 2025 ile Nisan 2026 tarihleri arasında KKTC’de ikamet eden ve sürüş ehliyeti bulunmayan yabancı uyruklu kişilere sürüş ehliyeti çıkarılması amacıyla, yurt dışında sahte olarak düzenlenen sürüş ehliyetlerinin KKTC’ye getirildiği tespit edildi.

Söz konusu sahte ehliyetlerin Girne’de faaliyet gösteren bir sürücü okuluna ibraz edilerek tedavüle sürüldüğü ve bu yöntemle KKTC sürüş ehliyetine çevrilmesinin sağlanarak sahtekârlıkla kayıt ve para temin edildiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında daha önce M.R. (E-32), M.D.S.I. (E-30), J.İ. (E-33), U.B. (E-23), I.H.S. (E-24), Z.M. (E-35), S.U. (E-42), M.D.S.H. (E-22), U.N. (E-44), M.E. (E-32), M.A. (E-28), M.J.A. (E-28), M.J.A. (E-30) ve L.B. (E-62) tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantılı oldukları belirlenen M.J.U. (E-34), S.A.S. (E-21) ve S.A. (E-26) da 9 Haziran’da tutuklandı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.