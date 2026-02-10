Başkan Amcaoğlu, çocuklar için neşeli, aileler için keyifli, kent için ise güzel bir buluşma hazırlığında olduklarını belirterek; yarıyıl tatilinde Gönyeli–Alayköy’de çocukların mutluluğunu merkeze alan GABFEST KIDS – Mucize Tema Park etkinliğini hayata geçirmeyi planladıklarını ifade etti.

Etkinliğin, 12–15 Şubat tarihleri arasında Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde Kanerler önü yeşil alanda kurulmasının planlandığını aktaran başkan Amcaoğlu; bu etkinlikle hem çocukların güvenli bir ortamda eğlenebileceği hem de ailelerin kent içinde birlikte vakit geçirebileceği bir alan oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kent içinde yer alan ve çoğu zaman fark edilmeden geçilen bir alanın, çocukların neşesi ve ailelerin katılımıyla kısa süreli de olsa cıvıl cıvıl bir buluşma noktasına dönüştürülmesinin önemine vurgu yapan Amcaoğlu, hava koşullarının uygun olması durumunda tüm çocukları ve aileleri bu güzel etkinlikte bir arada olmaya davet etti.