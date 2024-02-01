Polisin ani ölüm olaylarıyla ilgili açıklaması şöyle:

31.01.2024 tarihinde, 21:00-00:00 saatleri arasında, Gazimağusa’da sakin Şaban ER (E-65) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Aracıyle seyir halindeyken rahatsızlandı

31.01.2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Gazimağusa’da, aynı yerde sakin İskender BAYRAM (E-50) kullanımındaki araç ile seyir halinde olduğu sırada, araç içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Soruşturma devam etmektedir.