Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün (03 Nisan 2023) saat 06.00 sıralarında, Gazimağusa’da Organize Sanayi Bölgesi’nde, Gökhan Ağıan’ın kullanımındaki GJ 203 plakalı kamyonet araçta, seyir halinde olduğu sırada motor bölümünden sızan mazotun sıcak egzoz üzerine temas edip alevlenmesi sonucu bir yangın meydana geldiği bildirildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu bahse konu aracın motor bölümü ile ön kabini tamamen yanarken, çıkan dumandan dolayı aracın arka kabini içerisinde bulunan muhtelif ekmek çeşitleri zarar görerek kullanılmaz hale geldiği açıklanırken, polisin soruşturması sürüyor.