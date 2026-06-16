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Polis ekipleri tarafından 15 Haziran saat 13.30 sıralarında Kaleburnu’nda faaliyet gösteren bir lokalde gerçekleştirilen denetimde, işletmenin yetkili makamdan alınmış geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmaksızın alkollü içki tasarruf edip satışa sunduğu tespit edildi.

Kaleburnu’nda faaliyet gösteren bir lokalde yapılan denetimde, geçerli alkollü içki satış ruhsatı bulunmadığı halde alkollü içki satışı yapıldığı belirlendi.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kağıt parçası, ucu yanık sigara ve makas emare olarak alındı.

Gazimağusa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından 15 Haziran saat 18.00 sıralarında gerçekleştirilen kontrolde, şüpheli görülen D.U.'nun (E-52) kullanımındaki araçta arama yapıldı.

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