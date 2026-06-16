-Rogers

Girne Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers konuşmasına, HIV pozitif kişilerin ülkeden deport edilmesinin “çağ dışı” bir uygulama olduğunu ifade ederek, başladı ve Sağlık Bakanlığı’nın bulaşıcı hastalıklarda konusunda halkı bilinçlendirmesi gerektiğini kaydetti. Rogers ayrıca, Erken Tanı Birimi görevini yaptıktan sonra şüpheli durumdaki bir kişinin ileri tetkiklere hızlıca ulaşması gerektiğini de belirtti.

Bağımsız Milletvekili Rogers daha sonra, “Şap Hastalığı ve Sivrisinekle Mücadele” konulu güncel konuşmasına geçerek, iki konunun da halk sağlığını ilgilendirdiğini söyledi.

Ülkede sivrisinekle mücadelenin basit bir sorun değil halk sağlığı sorunu olduğunu kaydeden Rogers, sıtma, Batı Nil Virüsü gibi hastalıkların vektörlerle yayıldığına dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı’nın ülkede sulak alanların ilaçlanmasından sorumlu olduğunu söyleyen Rogers, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin ilaç alımına gideceğini ve daha önce alınıp da kullanılmayan ilaçların yeniden alınmasının planlandığını kaydederek, “Kuşları öldürebilecek olan bu ilaç türünü neden Bakanlık almakta ısrar ediyor?” diye sordu.

Şap hastalığının ekonomik ve hayvan refahı boyutu olan ciddi bir hastalık olduğunu ifade eden Rogers, Veteriner Dairesi’nin çok hızlı hareket ederek, doğru adımlar attığını ve salgının kontrol altına alındığını söyledi.

Salgının belli öbeklerde yeniden başladığı yönünde duyum aldıklarını dile getiren Rogers, önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı, ilgili bakanı kamuoyunu bilgilendirmeye davet etti.

-Dinçyürek: “Veriye, bilgiye, literatüre dayalı bilgiyi tartışmaya hazırım”

Rogers’a yanıt veren Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, erken tanıda gelen sonuca göre öncelik sıralamaları olduğunu kaydetti.

Sineklerle ilgili mücadelenin kesintisiz devam ettiğini belirten Dinçyürek, “Elimde literatür bilgileri var, bunları sizlerle paylaşabilirim” diyerek, veriye, bilgiye, literatüre dayalı bilgiyi tartışmaya hazır olduğunu kaydetti.

-Çavuş: “Şu an ülkemizde böyle bir tehlike yok”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da, Rogers’ın konuşmasına yanıt verdi. “Şap nasıl yayılır? İnsan hareketiyle, hayvan hareketiyle” diyen Bakan Çavuş, 13 Aralık’ta hastalığı hiç saklamadan ilan ettiklerini belirterek, hastalığın Güney Kıbrıs’tan geldiğini söyledi.

Ortak bir mücadele yapılması için Cumhurbaşkanı ile de görüştüklerini anlatan Çavuş, “Hükümet olarak şeffaf şekilde paylaştık ve tedbirlerini de aldık” dedi. Hastalığın olmadığı ülkelerden kaba yem getirdiklerini belirten Çavuş, önlemlerin en üst seviyede alındığının AB raporuna da işlendiğini ifade etti.

Şap hastalığıyla ilgili Türkiye’den 48 saat içinde aşı sağlandığına da dikkat çeken Çavuş, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teşekkür etti. “Şu an ülkemizde böyle bir tehlike yok” diyen Bakan Çavuş, aşılamanın büyükbaş hayvanlardan başlayarak, devam edeceğini söyledi.

“Biz bu kadar şeffaf davranırken, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ne yapıyor?” diye soran Çavuş, Güney Kıbrıs’ın hala üreticisine tazminleri ödeyemediğini ve üreticisini kendi eliyle yok ettiğini söyledi. Güney Kıbrıs’ta işlerin şeffaf şekilde yürütülmediğini ifade eden Çavuş, KKTC’deki hayvan üreticilerine kendilerine verdiği destek için teşekkür etti.

Böyle bir hastalıkla ilgili saklama söz konusu olamayacağını vurgulayan Bakan Çavuş, ilerleyen günlerde kan taraması da yapılacağını belirtti.

-Gardiyanoğlu

UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu ise Genel Kurul’da, “ ‘Yaşlılarımıza ve Özel Gereksinimli Bireylere Hiçbir şey Yapılmamış’ Diyenlere Anlatalım ve Öğrensinler” konulu güncel konuşma yaptı.

Geçen hafta salı günü kürsüde yaşlılar, huzurevleri, rehabilitasyon merkezleri ile ilgili hükümetin tek başarısının, “iki badana, bir boya” olduğunun söylendiğine işaret eden Gardiyanoğlu, buna cevap vermek istediğini söyledi.

Çalışma Bakanı olarak göreve geldiğinde Kalkanlı Yaşam Evi’nin SOS verdiğine dair yazı aldığını anlatan Gardiyanoğlu, kendisi göreve gelmeden üç ay önce Kalkanlı Yaşam Evi’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na devredildiğini hatırlattı. Kalkanlı Yaşam Evi’nin o dönemki haline ait fotoğrafları kürsüden gösteren Gardiyanoğlu, “Nem, rutubet içinde bir bina” dedi.

Binada tam teşekküllü bir tadilat başlattıklarını kaydeden Gardiyanoğlu, “Şu anda yemyeşil bir bahçe, klimaları yenilenmiş, pırıl pırıl bir tesis var. Bu devletin, bu sosyal hizmetlerin neler başardığının göstergesidir. Özel sektörden daha iyi hizmet veren bir huzurevine sahibiz.” diye konuştu. Gardiyanoğlu, “Kişileri sevmeyebilirsiniz ama bu kadar insanın emeğinin çöp olmasına benim müsaadem yoktur.” dedi.

Demirhan Engelsiz Yaşam Evi, Güneşköy Rehabilitasyon Merkezi’nde yapılanlara da dikkat çeken Gardiyanoğlu, “Bu tesisler hepimizindir. Bu denli eleştirmek vicdana sığmaz.” diyerek, Meclis kürsüsünden “muhalefet olunacak” diye böyle konuşmalar yapılmamasını istedi.

-Uluçay

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Teberrüken Uluçay ise, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşmasında, ABD-İran Savaşı’ndan tüm dünyanın etkilendiğini dile getirerek, “Diplomasinin sonuç verdiğini görmek sevindiricidir.” dedi.

KKTC’den doğalgaz boru hattının çekilmesi konusunda Türkiye’nin açıklamasına işaret eden Uluçay, “Doğalgazın Avrupa’ya taşınmasıyla ilgili sürecin başlangıcı olacak gibi görünüyor.” dedi. Uluçay, elektrik hattının Güney Kıbrıs’tan, doğalgaz hattının Kuzey Kıbrıs’tan olması gibi bir durumun söz konusu olduğu görüşünü belirtti.

7-8 Temmuz’da Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi’nin büyük önem arz ettiğini dile getiren Uluçay, NATO toplantısının siyasete de yansımaları olacağını söyledi. Avrupa Birliği’nin SAFE programına, Türkiye’nin dahil olması ihtiyacı ve gerekliliğine değinen Uluçay, NATO içerisinde olan Türkiye’nin daha etkili bir konuma taşınacağını kaydetti.

Bu süreçte Kıbrıs politik sorununun bir çözüme kavuşturulmasının kaçınılmaz olacağı görüşünü dile getiren Uluçay, bölge ve garantör ülkelerin beklentileri ve ihtiyaçları açısından bir girişimin aşikar olduğunu söyledi.

-Yeşilırmak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Emrah Yeşilırmak ise, “Güney Kıbrıs’ın Yaptığı Savunma ve İş birliği Anlaşmaları” konulu güncel konuşmasında, ABD’nin Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunu kaldırmasına ve Güney Kıbrıs’ı, State Partnership Programı’na almasına Türkiye’nin dışında ses çıkaran bir ülke olmadığına dikkat çekti. Yeşilırmak, Güney Kıbrıs’ın attığı adımların barış değil, savaş zeminine hizmet ettiğini ifade etti.

Fransa ile Güney Kıbrıs arasındaki anlaşmaya da işaret eden Yeşilırmak, Fransa’nın garantör ülkelerden biri ve adaya kıyısı olmadığını belirterek, bu anlaşmanın nasıl insani amaçlar için imzalandığını sorguladı.

“Sıfır asker, sıfır garanti” şartına karşılık bu adımların “samimiyetsizlik” olduğunu kaydeden Yeşilırmak, anlaşmaların, askeri kazanım ve avantaj elde ederek, Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını yok etme girişimi olduğunu vurguladı.

Güney Kıbrıs’ın tek taraflı anlaşmalar imzalamasının “kabul edilebilir” olmadığını ve bundan vazgeçmesi gerektiğini söyleyen Yeşilırmak, bu anlaşmaların Kıbrıs Türk halkı için yok hükmünde olduğunu vurguladı, “Bu adımlar adanın barışına zarar verir, bizim barışa ihtiyacımız var.” dedi.

Konuşmaların ardından Genel Kurul toplantısı tamamlandı. Bir sonraki toplantı 22 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.