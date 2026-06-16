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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yaralanan Demir, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan muayenede sol ayağında kırık tespit edilen Demir, tedavisinin ardından Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Girne’de yapımı süren bir inşaatta çalışan Hasan Demir (E-19), 16 Haziran saat 11.30 sıralarında merdivenden aşağıya malzeme taşıdığı sırada ayağının takılması sonucu yaklaşık 1,75 metre yükseklikten zemine düştü.

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