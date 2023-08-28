Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

28.08.2023 tarihinde, saat 04:15 sıralarında, Gazimağusa'da Glapsides Plajında faaliyet gösteren Loof Beach isimli iş yerinin kapısı açılarak içeriye girilmiş ve iş yeri içerisinde çekmecede muhafaza edilen toplam 76,000 TL nakit para çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen B.A.(E-34) tespit edilerek tutuklanmıştır. Zanlının ikametgahında yapılan aramada ise söz konusu iş yerinden çalınan paraların bir kısmı (59,990 TL) tasarrufunda bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.