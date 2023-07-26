Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde 25 yaşındaki Mehmet Bakır yönetimindeki NM 009 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği esnada Pirhan yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp akasya ağacına çarptı.

Kaza sonrası hafif bir şekilde yaralanan Mehmet Bakır, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Öte yandan Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bugün 33 yaşındaki Ahmet Altundemir yönetimindeki NY 735 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun solunda bulunan Sema Mebran Su önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek bordür taşlarına çarptıktan sonra kontrolsüzce ileriye doğru savrulup toprak set üzerinde bulunan çam ağacına çarptı.

Kaza sonrası yaralanan Ahmet Altundemir kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin arından müşahede altına alındı.