Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

09.05.2025 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Gazimağusa’da Serbest Liman içerisinde, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Ekipleri tarafından yapılan kontrol neticesinde, yurt dışından KKTC’ye giriş yapan S.M.(E-44)’nin kullanımındaki tır araç içerisine gizlenmiş şekilde toplam 21 adet güvercinin, kanunsuz olarak ülkeye ithal edildiği tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.A.(E-37) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.