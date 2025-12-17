Gazimağusa’da 9 Mart Caddesi üzerinde dün saat 13.30 sıralarında aralarında yaşanan tartışma sonucu, V.D.(E-31) ve M.D.(E-26) bir taraf olup, diğer taraf olan O.K. (E-34) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurup kavga ettikleri sırada, M.D. kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu taş ile O.K.’nin kullanımındaki aracın arka camına kasten vurup kırmak suretiyle, O.K. ise kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu alüminyum sopa ile V.D.’nin kullanımındaki aracın ön camını kasten vurup kırmak suretiyle hasara uğratmış ve makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiler.

Polisten verilen bilgiye göre, bahse konu şahıslar tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.