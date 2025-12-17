İskele’de Polis ekipleri tarafından dün saat 19.30 sıralarında yol kenarında şüpheli olarak görülen A.E.A.(E-30)’nın üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.

Ayrıca bahse konu şahsın yapılan muhaceret kontrolünde ise, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, bahse konu şahıs tutuklandı.