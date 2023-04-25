Polisin meydana gelen trafik kazasıyla ilgili açıklaması şöyle:

24.04.2023 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Valerııa FEDERIAKINA (K-32) 306 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZSF 615 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Bahriyeli sokak kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden ve trafik yoğunluğundan dolayı durmak zorunda kalan Adem BULUT (E-46) yönetimindeki KS 369 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. ZSF 615 plakalı araç sürücüsü Valerııa FEDERIAKINA tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.