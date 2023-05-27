İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi.
Olay yerinden edinilen ilk bilgilere göre, iş yerine 2 el ateş açıldığı öğrenildi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
Kaynak : Haber Kıbrıs
İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi.
Olay yerinden edinilen ilk bilgilere göre, iş yerine 2 el ateş açıldığı öğrenildi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
Kaynak : Haber Kıbrıs
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