İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi.

Olay yerinden edinilen ilk bilgilere göre, iş yerine 2 el ateş açıldığı öğrenildi.

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Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Kaynak : Haber Kıbrıs