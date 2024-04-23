Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir restoran önünde, bugün sabaha karşı saat 02:30 sıralarında, B.D.(E-22) alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdi. 22 yaşındaki genç söz konusu restoran önünde park halinde bulunan bir motosikletin arka farına kasten tekme atmak suretiyle, yine aynı sokak üzerinde faaliyet gösteren başka bir işyerine ait vitrin camına ise kasten elleri ile vurmak suretiyle kırıp kasti hasara uğratmıştır. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.





