Gazimağusa Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde 5-6 Nisan 2025 Cumartesi-Pazar yapılacak olan Telekomünikasyon Dairesi’ne ait kablo değişim çalışmalarından dolayı Mağusa Polis Müdürlüğü, Mağusa Tıp Merkezi ve Mağusa Yaşam Hastanesi olmak üzere bölgedeki telefon hatlarında iki gün aralıklar ile kısa süreli kesintiler olacak.

Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılacak olan kesintiden dolayı abonelerimizden anlayış bekler, gerekli tedbirlerin alınmasını rica ederiz” denildi.