Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 19 Aralık 2025 tarihinde saat 08.00 sıralarında, Gazimağusa’da Çamlık Yolu Sokak üzerinde yol kenarına bırakılmış, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 5 adet kağıt parçası tespit edildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen İ.K. (E-32), 23 Aralık 2025 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.

Öte yandan, 24 Aralık 2025 tarihinde saat 00.05 sıralarında, Gazimağusa Surlariçi Bölgesinde devriye halinde bulunan Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri, park halinde bulunan bir araç içerisinde şüpheli hareketler sergileyen H.H.Y. (E-24) ve E.A.Y. (E-20)’yi tespit etti. Araçta yapılan aramada, yaklaşık 4 gram kokain türü ve yaklaşık 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak alındı. Ayrıca E.A.Y.’nin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet hap da ele geçirildi.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, her iki olayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.