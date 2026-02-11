Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yaralı çocuk, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi’ne sevk edilerek müşahede altına alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, 10 Şubat 2026 tarihinde saat 10.40 sıralarında Tatlısu’da Gül Mayram Çelik (K-1), bulunduğu ikametgâhın merdiven demir korkulukları arasından yaklaşık 3.50 metre yükseklikten mermer zemin üzerine düştü. Olay sonucu küçük çocuk ağır şekilde yaralandı.

Tatlısu’da meydana gelen olayda 1 yaşındaki bir çocuk, evinin merdiven korkuluklarından düşerek ağır yaralandı.

