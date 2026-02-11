Tatlısu’da meydana gelen olayda 1 yaşındaki bir çocuk, evinin merdiven korkuluklarından düşerek ağır yaralandı.
Merdiven Korkuluklarından Mermer Zemine Düştü
Polisten verilen bilgiye göre, 10 Şubat 2026 tarihinde saat 10.40 sıralarında Tatlısu’da Gül Mayram Çelik (K-1), bulunduğu ikametgâhın merdiven demir korkulukları arasından yaklaşık 3.50 metre yükseklikten mermer zemin üzerine düştü. Olay sonucu küçük çocuk ağır şekilde yaralandı.
Çocuk Yoğun Bakımda Müşahede Altında
Yaralı çocuk, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi’ne sevk edilerek müşahede altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.