İkinci tören, İsmet İnönü Bulvarı’nda gerçekleştirildi. Halkın ve askeri birliklerin selamlanması ile başlayan törende şiirler okundu, konuşmalara yer verildi.

Törende ilk konuşmayı 4.Piyade Alay Komutanlığı’ndan Piyade Üstteğmen Cem Karadağ yaptı.

Gazimağusa’nın kurtuluşunun 49.yılını kutlamaktan onur ve mutluluk duyduklarını ifade eden Karadağ, Kıbrıs halkının geçmişten günümüze büyük bir direniş sergilediğini anımsatttı.

Karadağ , Kıbrıs Türk halkının tüm baskı, zulüm ve insanlık dışı uygulamalara boyun eğmeyerek, mücadele ve direnişe en güzel örneği sergilediğini kaydetti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da, Kıbrıs Türk halkı ve Gazimağusa’nın bu günlere kolay gelmediğini, geçmişte pek çok sıkıntının birlik ve beraberlik sayesinde atlatıldığını belirtti.

Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenliğinden vazgeçmesinin söz konusu olamayacağının altını çizen Uluçay, varoluş mücadelesindeki kahramanları saygı ve rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında halkın mukavemet ruhuyla hareket ederek özgürlük ve bağımsızlığına ulaştığını ifade etti ve Gazimağusa’nın bu sayede ‘Gazi’ ünvanını aldığını belirtti.

Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadele ile varlığının devamını sağladığını ve pek çok kazanımlar elde ettiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, bugün bu sayede iki ayrı halk, iki ayrı devlet ve iki ayrı demokrasinin var olduğunu kaydetti.

Kıbrıs’ta kalıcı bir anlaşma için egemen eşitlik, eşit ulusal statü ve iki devletin işbirliğinin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta Türk ve Yunan dengesinin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Gazimağusa’nın Maraş açılımı ile değerine değer kattığını da hatırlatan Cuhurbaşkanı Tatar, Maraş’ın Doğu Akdenizde parlayan bir yıldız olduğunu kaydetti.

Tören halk dansları ekibinin gösterisi ve tören geçişiyle sona erdi.