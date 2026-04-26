Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, dün kontrollü olarak verilmeye başlayan su, bu sabah saat 04.00 itibarıyla şehir şebekesinde normal seyrinde dağıtılmaya başladı.

Gazimağusa’nın topografik yapısı nedeniyle özellikle yüksek kesimlere suyun ulaşmasının daha uzun sürebileceği, bir iki gün içinde suyun normal seyrinde hanelere dağıtılacağı belirtildi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, sürecin başından itibaren koordinasyon içinde çalışan teknik ekiplere teşekkür ederek, vatandaşların gösterdiği sabır ve anlayışın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Uluçay, “Sürece katkı koyan tüm ekiplere ve sabır gösteren halkımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.